Homem morre em acidente de trator na localidade de Boava em São Joaquim

As informações que chegam é sobre o deslocamento das equipes do Bombeiros e IGP, por volta das 10h57min na manhã desta quinta (09), após um grave acidente envolvendo um trator na localidade do Boava, em uma região denominada morro do Boava, que dá acesso à localidade de Invernadinha.

Segundo informações preliminares, um homem foi encontrado já sem vida próximo ao trator capotado numa área de produção de maçã. O IML já foi acionado e está em deslocamento.

A ocorrência ainda está em andamento e maiores informações serão atualizadas assim que a ocorrência for concluída.