Cinzas de Vulcão Tonga produz efeitos de cores nos céus de São Joaquim

O Espetáculo no Vale do Caminhos da Neve

O Vale do Caminhos da Neve foi uns dos pontos primordiais para observar os epetáculo multicolor nos céus de São Joaquim durante o entardecer desta segunda (07), quando os raios crepusculares atravessaram a densa atmosfera serrana, recoberta com as cinzas do Vulcão Tonga que atirou suas plumas gris na estratosfera ao redor do planeta.

Centro de São Joaquim – Foto Wagner Urbano

Vale ressaltar que a erupção do vulcão Tonga no Pacífico Sul, próximo a Nova Zelândia, no dia 15 de janeiro deste ano, causou tsunamis e efeitos ao redor de todo o planeta. A explosão foi tão violenta que atingiu uma grandeza 500 vezes mais forte que a bomba atômica que atingiu Hiroshima. E a sua erupção foi tão forte que fez com que a atmosfera, ao seu redor, ressoasse como um instrumento regido pela maestria do próprio vulcão.

Em razão disso, ele ejetou uma considerável camada de cinzas na estratosfera trazendo o dióxido de enxofre que reage na atmosfera, formando aerossóis de sulfato, também provocando o espalhamento da luz do sol e imagens fantásticas.

Imagens Mycchel Legnaghi / / Wagner Urbano/ Fabiana Pereira