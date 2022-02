Caminhos da Neve registra “geada” em pleno 08 de fevereiro de 2022

O amanhecer desta terça (08) começou gelado em São Joaquim, na Serra Catarinense com direito a formação de geada em pleno fevereiro de 2022.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro da cidade é onde a geada se formou com os campos na baixada recobertos por uma fina camada de gelo, deixando a paisagem branquinha e relembrando o ar típico do frio serrano durante as primeiras horas do amanhecer e com a temperatura na estações local na casa de 3.7°C

As mínimas de hoje/SC

1,6°C Vargem Bonita/Estações Keiser

3,2°C Urupema/Epagri

3,4°C Água Doce/Estações Keiser

3,6°C São Joaquim/Estações Keiser

3,6°C Painel/PWS

3,6°C Urubici/Estações Keiser

4,7°C Fraiburgo/Estações Keiser

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online