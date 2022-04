Sexta-feira santa abaixo de zero na Serra Catarinense

As temperaturas despencaram durante a gélida madrugada desta sexta-feira santa (15) na Serra Catarinense. A menor temperatura foi registrada no município de Bom Jardim da Serra que atingiu a marca de -3.6°C segundo o registro da rede de Estações Keiser.

Em São Joaquim o Vale do Caminhos da Neve amanheceu recoberto por uma fina camada de gelo, dava para raspar o gelo de cima dos automóveis e os turistas aproveitaram para fotografar uma das mais deslumbrantes paisagens da Serra Catarinense.

Abaixo de 8°C

-3,0 B.Jardim*

-2,6 S.Joaquim*

-1,8 Painel/PWS

-1,6 Urupema**

-1,6 Vargem Bonita*

-1,3 Urubici*

-0,2 Água Doce/DSoares

0,2 Fraiburgo*

0,5 Curitibanos/UFSC**

0,7 Lebon Régis**

0,9 Bom Retiro**

1,6 Ponte Alta do Norte**

1,9 Caçador/Inmet

2,2 Rio Rufino**

2,3 Frei Rogério**

2,9 Santa Cecília**

3,0 Itaiópolis**

3,0 Vargem**

3,0 Campo Belo do Sul**

3,2 Brunópolis**

3,2 Mafra/PWS

3,3 Rio das Antas**

3,4 Ibiam**

3,5 Palmeira**

3,5 Monte Castelo**

3,5 Bocaiana do Sul**

3,6 Três Barras**

3,7 Vidal Ramos/C.G

3,7 Ouro Verde/PWS

3,9 Campo Alegre/DSoares

3,9 Lages**

3,9 Major Vieira/Inmet

3,9 Papanduva**

4,0 Porto União**

4,1 Arroio Trinta**

4,1 Abdon Batísta**

4,2 Canoinhas**

4,2 Ponte Serrada**

4,3 Imbuia**

4,6 Major Gercino/Guto

4,9 Campos Novos**

4,9 São Cristóvão do Sul**

5,0 Zortéa**

5,0 Rio Negrinho/Inmet

5,1 Iporã do Oeste/Jean W. Thums

5,1 Maravilha**

5,1 Chapadão do Lageado**

5,2 Videira**

5,2 Ituporanga/Inmet

5,5 Leoberto leal**

5,5 São Bento do Sul**

5,5 Pinheiro Preto**

5,6 Mirim Doce**

5,7 Alfredo Wagner**

5,8 Atalanta**

5,9 Celso Ramos**

6,3 Concórdia**

6,4 Rancho Queimado/Inmet

6,4 Petroloândia/PWS

6,5 Piratuba**

6,5 Irineópolis**

6,5 Garuva/serra/DSoares

6,6 Seara**

6,7 Aurora**

6,7 Abelardo Luz**

6,9 Mondaí/F.Backendorf

7,2 Agronômica**

7,2 Joinville/serra/DSoares

7,3 Ouro**

7,4 Timbé do Sul**

7,4 Itapiranga/Sr.Wolfgang

7,5 Pinhalzinho/PWS

7,6 Guatambú/Piter Scheuer

7,7 Rio Fortuna**

7,7 Rio do Oeste/PWS

7,8 Criciúma**

7,9 Xanxerê/Inmet

*F.Keiser

Epagri

8,8°C Florianópolis

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas particulares e governamentais

Essa foi o terceiro registro de temperatura negativa e geada de número 12 no ano de 2022.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Imagens: Roupas congelaram na localidade da Invernadinha – Raquel Oliveira

Imagens: Rio Capivaras-Bom Jardim da Serra – Sergio Felipe