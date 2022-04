Colégio São José leva mensagem, chocolates e música para pacientes no hospital em São Joaquim

Os alunos do Colégio São José, o mais tradicional de São Joaquim, fizeram um evento surpresa no Hospital Sagrado Coração de Jesus na manhã desta quinta-feira (14). Com um violão, vozes suaves, canções e cheios de boa vontade, foram até os pacientes e distribuíram chocolates, abraços, doses de carinho e alento.

Veja o Vídeo:

Um gesto singelo, puro e memorável que marcou a semana de Páscoa de São Joaquim, muitos chegaram a chorar de emoção e agradeceram intensamente a destacável ação dos alunos do Colégio São José e da direção da escola.

Veja as imagens: