Neve forte começa a cair em São Joaquim na Serra Catarinense

São Joaquim, no alto da Serra Catarinense começou a ter os registros de neve intensa durante a noite desta última terça (17). Rajadas de flocos de neve foram registradas no Vale do Caminhos da Neve por volta das 20h15min e logo em seguida já recobriu carros na rua em toda a área central da cidade.

Turistas, adultos e crianças correram para curtir a sensação da neve caindo pela primeira vez no ano de 2022. Segundo a previsão a neve deve se sustentar durante a madrugada desta quarta (18).

Veja as imagens:

