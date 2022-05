Tudo congelado! Com -5.6ºC a Serra Catarinense tem a menor temperatura do ano

A Serra Catarinense voltou a obter temperaturas significativamente baixas durante o amanhecer desta sexta (20) quando os termômetros assinalaram temperaturas abaixo de zero.

A menor temperatura foi registrada no Vale do Pericó, em São Joaquim, pela Rede de Estações Keiser que marcou a mínima de -5.6ºC sendo a menor temperatura já registrada no ano de 2022, até então.

Veja o Vídeo:

Em São Joaquim houve o congelamento de flores e roupas deixadas ao relento. Os carros amanheceram recobertos de gelo e um cenário completamente esbranquiçado nos campos e na cidade. Em Bom Jardim da Serra também ficou recoberta de puro gelo.

Essa foi a maior geada de maio desde 2008 , assinalando -12,3°C relva. Cerca de 29 municípios ficaram abaixo de zero em Santa Catarina.

As mínimas abaixo dos -2°C

-5,6ºC S.Joaquim / Estações Keiser

-5,4ºC Urupema / Epagri

-5,1ºC Água Doce / Estações Keiser

-4,7ºC Urubici / Estações Keiser

-4,4ºC Lebon Régis / Estações Keiser

-3,6ºC Fraiburgo / Estações Keiser

-3,5ºC Campo Alegre / DSoares

-3,2ºC Vargem Bonita / Estações Keiser

-2,8ºC Painel / PWS

-2,3ºC Mafra / J. Alex

-2,3ºC Rio Rufino / Epagri

-2,3ºC B.Retiro / Epagri

5,3ºC Florianópolis / Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações Governamentais e particulares padronizadas)

Imagens de São Joaquim por Mycchel Legnaghi

Imagens de Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe

Imagens de Bom Jardim da Serra por Paulo Cesar Mizegenski da Luz