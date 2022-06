Frio de -5.7°C congela pequenos lagos e açudes em São Joaquim

Tudo congelado em São Joaquim, com a temperatura de -5.7°C os lagos e açudes amanheceram recobertos por puro gelo. Uma paisagem esbranquiçada, típica do período de inverno na Serra Catarinense.

Veja o Vídeo:

Os animais tiveram dificuldades para pastar com o campo congelado durante as primeiras horas do dia. A geada recobriu os campos e a parte central das cidades mais frias da Serra Catarinense.

Em São Joaquim, o Vale do Caminhos da Neve proporcional imagens deslumbrantes ao amanhecer. Dava, até mesmo, para quebrar o gelo de pequenos lagos e açudes com a crostra de gelo que se formou na superfície.

As mínimas:

-5.7°C São Joaquim / FK

-3.5°C Painel / PWS

-2.8°C Vargem Bonita / FK

-2.7°C Campo Alegre / D.Soares

-2.7°C Água Doce / FK

-2.2°C Lebon Régis / FK

-2.0°C Fraiburgo / FK

-1.6°C Bom Jardim / FK

-0.6°C Urupema / Epagri

-0.5°C Urubici / FK

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheur em Estações Padronizadas (Governamental e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br