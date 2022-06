Entenda a diferença entre manteiga de cacau e hidratante labial

Com a chegada do frio, é normal que se intensifiquem os cuidados com a pele. E uma parte do corpo que não pode passar de fora desses cuidados são os lábios. A boca, por estar constantemente em contato com alimentos e líquidos, é uma região do corpo mais delicada que demanda uma atenção especial quando o assunto é hidratação.

Porém, é normal que ao chegar uma farmácia bata a dúvida sobre qual produto comprar e a finalidade de cada tipo.

Os lábios, naturalmente, já são uma área do corpo com uma maior sensibilidade. Além disso, o contato com a saliva e a exposição a questões naturais, como vento e sol, fazem com que a hidratação seja essencial, ainda mais durante o inverno.

O que é manteiga de cacau

De antemão, saiba que a manteiga de cacau funciona como uma proteção física aos lábios. Extraída a partir da semente do cacau, essa gordura tem a função de impedir que o vento frio agrida a pele, além de evitar a perda de água natural da boca.

Ao passar manteiga de cacau nos lábios, uma fina camada de gordura ficará em contato com a pele, evitando as agressões do frio. Contudo, esse produto não tem função hidratante, funcionando apenas como uma proteção, ou seja, sem trazer água à pele.

O que é hidratante labial

Já o hidratante labial, como o próprio nome já diz, traz em sua fórmula substâncias que ajudam a hidratar e reparar a pele. Além disso, em vista da sua grande variedade, esses produtos podem trazer outros benefícios à boca, dependendo de sua composição, como funções antioxidantes, reparadoras, além de trazer cor e brilho em alguns casos.

Por fim, é importante pontuar que em alguns hidratantes labiais, a manteiga de cacau faz parte da composição. Portanto, esses dois produtos têm uma ação conjunta de proteção e hidratação para cuidar e reparar seus lábios nos dias de frio.

Por Bruna Dias