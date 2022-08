Mais um amanhecer com geada em São Joaquim, vale do Caminhos da Neve no alto da Serra Catarinense em 26 de agosto 2022.

Oitava geada seguida em SC (mais no Topo da Serra), geou no centro e oeste do estado, baixadas. Nona marca negativa seguida/SC.

-0,4 B.Jardim/PWS

-0,3 Painel/PWS

1,1 S.Joaquim/Tadeu

2,0 Urupema/Epagri

2,6 Lebon Régis/PWS

2,8 Vargem Bonita/PWS

3,0 Urubici/Epagri

3,2 Fraiburgo/PWS

4,3 Água Doce/PWS

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi