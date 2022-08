Falece Viterbo Souza Oliveira o Pioneiro do Frescal de São Joaquim

A triste informação que chega é que o empreendedor e uma das pessoas mais queridas de São Joaquim, Viterbo Souza Oliveira, faleceu na noite desta quinta (25).

Viterbo Souza Oliveira, 91 anos, pai de 4 filhos, 10 netos e 7 bisnetos. Sempre foi um homem a frente do seu tempo, empreendedor, com excelentes ideias que deixou uma enorme contribuição para o nosso município.

Quando veio do interior para a cidade, fundou o Bar Real e, logo em seguida, a Churrasqueira Minuano. Mais tarde, vendo o potencial do turismo na região, construiu 5 chalés e o Hotel Minuano.

Atualmente era responsável ativamente por todo o funcionamento de seu hotel, compras, financeiro, enfim, estava a par de tudo, sempre pensando em melhorar. Sempre atualizado, era como um jovem em seu celular, onde utilizava diariamente suas redes sociais, Facebook e WhatsApp, sempre interagindo com amigos e familiares.

Outra paixão era o seu querido Flamengo, time o qual não perdia um só jogo. Sabia com antecedência do dia e horário de todos os jogos.

Foi patrão do CTG Minuano Catarinense, sempre contribuindo para o tradicionalismo. Membro do Lions Clube São Joaquim, do qual também foi presidente.

Membro da diretoria do Clube Astréa. Fundador e locador do Piquete Mal Arriado.

Talvez uma das coisas que mais será lembrado é o tradicional frescal, o qual foi o pioneiro.

Ao lado de sua esposa, construiu uma linda e unida família. Sempre preocupado com todos, foi um segundo pai para os netos e bisnetos.

Sua maior paixão era reunir a família e amigos, sempre degustando um bom vinho e posteriormente pegando seu acordeon para alegrar a todos.

Um homem que há pouco mais de 2 meses estava comemorando seus 91 anos, com muita força e uma memória de dar inveja a qualquer pessoa. Todos achavam que ia chegar aos 100 anos, mas entendemos que Deus lhe quer ao seu lado neste momento.

Saiba que cumpriu perfeitamente a missão ao nosso lado. Temos muito orgulho de dizer que fazemos parte da família do VITERBO!

Te amamos muito e a saudade será eterna! A dedicação dos amigos e familiares