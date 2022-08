-5.6°C marca amanhecer congelante na cidade da Festa Nacional da Maçã

*Tudo congelado a -5.6°C no Vale do Caminhos da Neve*.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, voltou a obter temperaturas congelantes durante as primeiras horas do amanhecer desta segunda (29) quando os termômetros da estação atingiram a mínima de -5.6°C e o resultado foi um forte congelamento da relva.

Também no Vale do Caminhos da Neve foi necessário acionar o Wind Machine (máquina de vento) antigeada para evitar que o início da brotação em um pomar fosse comprometida pela geada. A Wind Machine é uma tecnologia americana e foi importada justamente para evitar prejuízos ocasionados pelo frio extremo. Ela funciona automaticamente quando os sensores detectam um ambiente abaixo de 3ºC, as hélices produzem um vento rotacionando 360ºC na área do pomar misturando o ar quente ao frio, evitando a formação de geada.

A menor temperatura foi registrada no município de Painel com -7.0ºC seguido de Urupema com -6.8ºC . Lembrando que essa é uma época que a geada já tende a ser prejudicial para agricultura, principalmente nas áreas de frutas de caroço e pelo início da florada de muitas culturas na área da fruticultura.

Já se somam 101 dias com geadas e 66 dias com marcas negativas no topo da Serra.

-7,0 Painel/PWS*

-6,8 Urupema*

-6,1 B.Jardim*

-5,6 S.Joaquim/Prefeitura/Inmet

-2,8 Urubici*

-2,7 Bom Retiro/Epagri**

-2,4 Bocaina do Sul**

-2,2 Rio Rufino**

-2,0 L.Régis*

-2,0 Tangará**

Dados compilados em Estações padronizadas (governo e particulares)

Por Ronaldo Coutinho Piter Scheuer

Geadas (dias) em 2022/Topo da Serra/SC

2 Janeiro

5 Fevereiro

2 março

12 abril

18 maio

20 junho

20 julho

22 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2022; 101 dias/geada.

Dias com marcas negativas em SC/2022

0 Janeiro

0 Fevereiro

1 março

6 abril

17 maio

15 junho

10 julho

17 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

Total; 66 dias com marcas negativas em SC.

Imagens Mycchel Legnaghi/ @saojoaquimonline.com.br

São Joaquim te espera para a 22°Festa Nacional da Maçã de 7 a 11 setembro;

A Capital Nacional da Maçã e a Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude vai realizar 22ª Festa a Nacional da Maçã em “edição especial” de 7 a 11 de setembro, no Parque de Exposições Geraldo José Coral. Sendo a primeira festa a ser realizada durante a época da florada das macieiras um “show à parte”. Mas a fruta protagonista da festa não vai faltar por causa da tecnologia que garante o fornecimento de maçã o ano todo através dos sistemas de armazenamento.

Com uma vasta programação, uma incrível estrutura com 03 palcos divididos em atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais e o Palco Fuji, uma arena fechada que trará os shows nacionais.

Atrações/Shows

07 de setembro – Guilherme e Benuto;

08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha;

09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Cris no Beat;

10 de setembro – Israel e Rodolfo;

11 de setembro – Marcos e Belutti.

Os ingressos estão disponíveis on line, por meio deste link, nas modalidades Pista, Vip e On Stage.