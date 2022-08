Mais um amanhecer congelante: Geada 102 e 67 marcas negativas em SC

São Joaquim, na Serra catarinense, amanheceu pelo segundo dia seguido com geada e temperaturas abaixo de 0ºC nesta terça-feira (30). Na localidade do Caminhos da Neve, a cerca de 3 quilômetros do Centro, a geada cobriu a vegetação. na manhã desta terça-feira, principalmente no Vale do do Caminho das Neves.

Animais caminham sobre vegetação congelada

-6,2 Painel/PWS*

-4,9 B.Jardim*

-4,3 S.Joaquim*

-2,7 Fraiburgo/Roberto

-2,0 Urubici/Epagri**

-1,5 B.Retiro**

-1,5 Vargem Bonita*

-1,3 Curitibanos/UFSC**

-1,2 Urupema**

-1,1 Lages/UDESC*

-0,5 Frei Rogério**

0,0 Lebon Régis*

0,1 Monte Castelo**

0,3 Ponte Alta do Norte**

0,8 Vargem**

0,8 Pinheiro Preto/Frutas Perazzoli

0,9 Major Vieira**

8,0 Florianópolis**

5,5 Guatambú/Riter Scheuer

0,3 Climaterra/S.Joaquim

Coutinho/ Piter Scheuer

Foto: Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online