Criança de 2 anos testa positivo para varíola dos macacos em SC

Uma criança de apenas 2 anos testou positivo para varíola dos macacos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A Vigilância Epidemiológica confirmou, na manhã desta terça-feira (30), o segundo caso de Monkeypox.

A criança não tem histórico de viagem, segundo informado pela Vigilância. Foi feita a coleta do material para o teste no dia 19 de agosto e encaminhada para ao Lacen, em Florianópolis, que confirmou o caso.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a criança passa bem e está com a família, todos são monitorados. O primeiro caso de Chapecó foi um homem de 42 anos, que esteve no litoral antes de positivar.

A orientação da Secretaria de Saúde é para que as pessoas fiquem atentas a sintomas como lesões na pele. Nestes casos a orientação é buscar as unidades de saúde do bairro ou, nos finais de semana, a UPA da avenida Sete de Setembro ou o PA da Efapi.

Em Santa Catarina já são 88 casos de Monkeypox. Em Chapecó, até ontem, eram 11 casos suspeitos.

Com informações do ND+