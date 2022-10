Frio forma geada em pleno “25 de outubro” de 2022 na Serra Catarinense

O frio voltou a tomar conta do amanhecer na Serra Catarinense, trazendo temperaturas abaixo dos 4ºC e trazendo novamente a geada em pleno 25 de Outubro de 2022.

Em São Joaquim a menor temperatura foi registrada na região do Cruzeiro, a 15 km da área urbana e em consequência do frio a geada voltou a se formar no campos, baixadas e na área central do município. Essa foi a geada de número 124 no ano de 2022 no topo da Serra.

Alguns modelos de projeção climática já lançam uma possibilidade de neve para os próximos dias, no começo de novembro e também reforçam um frio histórico, com grande intensidade a caminho de Santa Catarina, o que poderá impactar em muitos danos e prejuízos na área da agricultura se caso realmente aconteça.

As mínimas:

3.6ºC Vargem Bonita / PWS

3.6ºC Urupema / Epagri

3.7ºC Painel / PWS

3.8ºC São Joaquim-Cruzeiro / PWS

4.4ºC São Joaquim-Caminhos da Neve / INMET

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas: Governamentais e particulares.

Imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br