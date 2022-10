Nesta sexta-feira (28/10) a serra catarinense amanheceu coberta de geada branco do gelo pintou plantações e a paisagem em São Joaquim.

Geada no pátio da Climaterra/S.Joaquim, 5,0°C com -3,3°C. No Estado a mínima foi de 1,1°C/S.Joaquim/Climaterra.

Por Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel legnahi