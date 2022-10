São Joaquim é sede da etapa do Circuito Sul Brasileiro de Futsal  

Um domingo movimentado na cidade da neve, com uma das etapas do Circuito Sul Brasileiro de Futsal, com as categorias Sub 07 a sub 18 e feminino livre e masculino livre.

Um dia inteiro de competição com as partidas disputadas no Ginásio de Esportes Juraci Santos e no Ginásio do Educandário Santa Isabel, durante os jogos as arquibancadas ficaram lotadas de torcedores.

Participaram 36 equipes de seis cidades com mais de 1.500 atletas divididos em diversas categorias, destaques para os times de São Joaquim que conseguiram 90% dos primeiros lugares.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim