Rara condição provoca geada por cima do granizo no Vale Caminhos da Neve em pleno 09 de novembro

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim, protagonizou uma cena bem inusitada durante o gélido amanhecer desta quarta-feira (9) ao apresentar a formação de geada por cima do granizo.

O local já havia registrado a queda de granizo, logo após ao meio-dia desta última terça (08), fazendo com que muitos dos veículos, que circulavam pela rodovia, necessitassem de um reboque para sair do vale que ficou recoberto por uma grosa camada de granizo.

Veja o vídeo:

Acontece que, o granizo não derreteu e permaneceu no dia seguinte, devido ao ar frio na região de altitude e o amanhecer perto de 0ºC fez com que a geada se formasse por cima do granizo acumulado em uma condição bem inusitada e em pleno 09 de novembro.

As gramíneas ficaram cobertas por uma fina camada de gelo, o orvalho presente nas plantas rasteiras também congelou por cima do granizo, E até mesmo as pequenas maçãs, em desenvolvimento para a próxima safra, acabaram sendo evidenciadas com a formação de gelo e diante das avarias provocadas pelo granizo do dia anterior.

O mês de novembro realmente está sendo inesperado, com temperaturas negativas, massa polar, chuva congelada, neve, granizo e agora geada por cima do granizo!

A estação da oficial do município, na rede do INMET obteve o registro de 0.7ºC durante o amanhecer desta quarta (09), assinalando a geada de número 134 no ano de 2022 no topo da serra.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br