Meta, dona do Facebook, demite mais de 11 mil funcionários

Mudanças: Meta, empresa que controla a rede social Facebook e os aplicativos WhatsApp e Instagram, anunciou nesta 4ª feira (09.nov) que vai demitir mais de 11 mil funcionários. Corte é um dos maiores do setor de tecnologia neste ano e é a primeira grande dispensa da empresa desde sua criação em 2004.

Segundo o comunicado oficial divulgado aos funcionários, Mark Zuckerberg diz que assume a responsabilidade pela ação, e alegou a necessidade da empresa se tornar mais “enxuta e eficiente”, transferindo recursos para “áreas de crescimento de alta prioridade”.

“Também estamos tomando várias medidas adicionais para nos tornarmos uma empresa mais enxuta e eficiente, cortando gastos discricionários e estendendo nosso congelamento de contratações até o primeiro trimestre”, diz Mark Zuckerberg.

O principal executivo da Meta e fundador do Facebook também ressaltou que era culpado por ser otimista demais sobre o crescimento da empresa a partir do surto de pandemia e com isso levando ao aumento de investimentos sem o retorno previsto.

“No início da covid, o mundo mudou rapidamente para o online e o aumento do comércio eletrônico levou a um crescimento desproporcional da receita”, diz Zuckerberg.

Além disso, o CEO da Meta alegou que os cortes atingem a família de aplicativos do conglomerado e as equipes do Reality Labs, destacando também que menos pessoas serão contratadas em 2023.

Para os funcionários da Meta nos Estados Unidos, Zuckerberg disse que a Meta pagará 16 semanas de salário base, mais duas semanas adicionais para cada ano de serviço como parte de um pacote de indenização, além do pagamento do custo de plano de saúde por seis meses.

Em outros países onde vão ocorrer os cortes, a Meta diz que vai cumprir as indenizações conforme as leis trabalhistas locais.