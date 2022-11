Com 12 geadas “novembro de 2022” quebra um recorde gelado!

Este frio inédito, consistente e marcante continua a fazer história na Serra Catarinense, após evidenciar fenômenos não antes observados, em um mês de novembro, como neve, chuva congelada, frio polar e granizo com geada, o amanhecer desta última sexta (18) trouxe mais um fato inusitado: a quebra de um recorde de geadas, assinalando a geada de número 12, superando a marca de 2017. Par se ter uma noção, de todo este frio, dos 18 dias de novembro, 12 foram com formação de geada!

No Vale do Caminhos da Neve, a 03 km do centro de São Joaquim, a estação oficial da Prefeitura listada no site do INMET obteve o registro de 1.1ºC . Houve o significativo congelamento das plantas, nas áreas de maior umidade, assim como as plantas rasteiras, relembrando o típico cenário das alvoradas invernais, mas em plena época primaveril. Em Bom Jardim da Serra, uma estação particular atingiu a temperatura de -1.4ºC na localidade de Terra do Gelo.

Apesar de a natureza estar proporcionado um cenário belíssimo e marcante, para a agricultura o cenário é preocupante, pois em alguns pontos a umidade relativa do ar chegou a marcar 19% durante a madrugada e com temperaturas negativas na relva, principalmente próximo de pomares de maçã, vinhedos e lavouras, tal condição pode contabilizar em prejuízos para os produtores da região.

Recorde de dias com geada no topo da Serra, 12 dias em novembro e 138 dias/geada no ano de 2022 e 89 dias com marcas negativas em Santa Catarina.

As mínimas:

-1,4ºC Bom Jardim da Serra / PWS

-0,2ºC Painel / PWS

0,0ºC São Joaquim / PWS

1,0ºC Urupema / Epagri

1.1ºC São Joaquim – Caminhos da Neve / INMET

1,7ºC Vargem Bonita / PWS

2,0ºC Lebon Régis / PWS

2,5ºC Joinville/serra/DSoares

3,1ºC Urubici / Epagri

3,3ºC Fraiburgo / PWS

4,0ºC Curitibanos/UFSC / Epagri

4,6ºC Ponte Alta do Norte / Epagri

4,6ºC Bom Retiro / Epagri

4,7ºC Itaiópolis / Epagri

4,9ºC São Bento do Sul / Epagri

6,7ºC Climaterra / Ronaldo Coutinho

12,9ºC Florianópolis / Epagri

13,6ºC Guatambú / Piter Scheuer

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas (governo e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br