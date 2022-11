São Joaquim terá “estacionamento transversal” na Lauro Müller e Praças Centrais

O trânsito para os motoristas, em São Joaquim, deverá passar por modificações a partir da próxima semana, devido aos ajustes nos estacionamentos localizados nas ruas centrais da cidade que adotará de o sistema transversal, permitindo “parar” e “estacionar” o veículo em um ângulo de 30º.

O sistema será utilizado na faixa da esquerda em toda a extensão da Rua Lauro Müller e também na parte sul das Praças Cezário Amarante e João Ribeiro, ou seja: da parte de trás da Casa da Cultura até a frente da Prefeitura de São Joaquim.

Tal ação visa aumentar as vagas para o comércio e facilitar a manobra de veículos, com o ganho de tempo e espaço em um planejamento que faz parte do pacote de modernização do trânsito de São Joaquim. O número de vagas, na faixa da esquerda, passará de 71 para cerca de 120 veículos. Um ganho considerável de aproveitamento de espaço.

Caminhões, caminhonetes ou carros mais longos não poderão utilizar o lado esquerdo, no sentido transversal, terá que utilizar a faixa da direita e estacionar em paralelo, no modo tradicional.

Essas ruas, também deixarão de ter sentido binário (duas mãos em ambos os sentidos) e passará a ter faixa simples como no Boulevard, porém com o implemento de estacionamento transversal. A mudança será feita pela Prefeitura de São Joaquim, em caráter experimental, já nos próximos dias, com a pintura das faixas transversais, aumentado o número de vagas e agilizando ainda mais o trânsito e a facilidade para estacionar nas ruas centrais.

Estacionamento paralelo

Os estacionamentos em paralelo, no mesmo sentido da via, devem ser demarcados com 2,30m de largura por 5,50m de comprimento. Para manobra, é preciso cerca de 3,50m de largura da via, desconsiderando o tráfego no sentido contrário.

Estacionamento a 30º

Os estacionamentos com ângulo de 30º ou 45º devem ser demarcados com 2,30m de largura por 5,00m de comprimento. Para manobra, é preciso cerca de 2,50m de largura da via, desconsiderando o tráfego no sentido contrário.