Caminhos da Neve registra a geada de “número 140” em pleno 25 de novembro de 2022

O frio e a geada voltaram a aparecer durante a gélida manhã desta sexta-feira (25), no Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3km do centro de São Joaquim. Os campos amanheceram branquinhos, recobertos por uma fina camada de gelo, lembrando as típicas paisagens de inverno na Serra Catarinense.

Apesar do frio e da formação da geada, não houve danos significativos para a agricultura, já que o gelo se concentrou em um ponto isolado, de uma baixada, no sempre gelado Vale do Caminhos da Neve e com a mínima de 2.8°C de acordo com a estação climática oficial do município mantida na rede do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.

Essa é a geada de número 140 no ano de 2022, sendo um recorde absoluto de geadas já observadas, superando o ano e 2016 onde se contabilizou 135 geadas. Já a menor temperatura, desta alvorada gelada, foi registrada em Bom Jardim da Serra onde uma estação obteve o registro de 0.8°C em pleno 25 de novembro.

As menores temperaturas:

0,8°C Bom Jardim da Serra / PWS

2,7°C São Joaquim / Climaterrra

2.8°C São Joaquim – Caminhos da Neve / INMET

2,8°C Urupema / Epagri

2,8°C Urubici / PWS

5,5°C Vargem Bonita / PWS

5,8°C Painel / PWS

(Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho / Climaterra e Central do Tempo em estações padronizadas, particulares e governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br