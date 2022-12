Frio no verão! A última geada de 2022 em pleno 29 de dezembro

A Serra Catarinense obteve mais um gélido amanhecer nesta quinta (29), após concentrar uma massa de ar seco, de origem fria, fazendo os campos ficarem esbranquiçados, recobertos por uma fina camada de gelo.

Em Bom Jardim da Serra, as baixas temperaturas ocasionaram a geada, nos campos de baixadas, relembrando a tipicidade das paisagens invernais da Serra Catarinense, só que em pleno verão.

Já no imponente Vale do Caminhos da Neve, a 03 km do centro de São Joaquim, a geada provocou um espetáculo à parte, derivado da composição dos campos recobertos de gelo com a alvorada dourada. Os animais tiveram uma certa dificuldade para pastar com as gotículas de orvalho congeladas na relva. A estação oficial do município, no sistema do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET obteve o registro de 5.2°C.

Essa foi a geada de número 143, um recorde absoluto, superando substancialmente o ano de 2016 com suas 135 geadas. Por fim, a geada em pleno 29 de dezembro foi a última geada de 2022, já que nos próximos dias não há previsão de temperaturas tão baixas que possam ocasionar novamente essa gélida condição.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi – São Joaquim

Veja as imagens da geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe

As mínimas

2.3°C São Joaquim / PWS

3.1°C Bom jardim da Serra / PWS

4.1°C Urupema / Epagri

4.2°C Vargem Bonita / PWS

4.8°C Água Doce / DSoares

4.9°C Urubici / PWS

5.2°C Caminhos da Neve / INMET

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em Estações Padronizadas (particulares e governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br