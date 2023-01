Primeira geada de 2023 em pleno 5 de janeiro no Vale Caminhos da Neve

O frio já chegou na Serra Catarinense neste ano de 2023 e fez os campos ficarem branquinhos, recobertos por uma fina camada de gelo, para a alegria dos turistas em pleno 5 de janeiro.

Veja o vídeo:



Em Bom Jardim da Serra, as baixas temperaturas também ocasionaram a formação de geada na localidade de Capivaras e em muitos pontos aos arredores do município durante as primeiras horas do amanhecer.

Imagem surpreende: Vale do Caminhos da Neve recoberto de gelo durante o amanhecer de 05 de janeiro de 2023

Já em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, a estação oficial do município, na rede do INMET registrou a temperatura de 2.1 °C e como resultado os campos ficaram recobertos de gelo, era possível raspar o orvalho congelado na relva das gramíneas e plantas rasteiras.

Os turistas, Melissa Silva de Jesus e Gabriel Feitosa Soares, de Belém do Pará, realizaram um sonho: O de conhecer a geada, realizaram esse sonho no Vale do Caminhos da Neve e em pleno janeiro. Eles vestiram roupas para frio como tocas, luvas, casacos pesados e cachecóis, enquanto apreciavam a fria paisagem esbranquiçada do imponente vale a 03 km do centro de São Joaquim.

Imagens da Geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi

“Acordei por volta das 4h da manhã e corremos para o Vale do Caminhos da Neve, é um sonho realizado, nunca tinha visto uma geada na minha vida, essa foi a primeira vez e foi uma experiência fantástica e que eu não espera em pleno início de janeiro.” Destacou a jovem estudante Melissa Silva de Jesus ao ver a geada pela primeira vez.

Imagens da Geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe

Imagens da Geada em Painel por Giuliandres Hugen

As mínimas:

0,0 °C São Joaquim/PWS

1,9 °C Painel/PWS

2,1 °C Caminhos da Neve-SJ/INMET

2,3°C Urupema/Epagri

3,0 °C Urubici/Epagri

6,2 °C Lebon Régis/Epagri

6,2 °C Rio Rufino/Epagri

7,2 °C Bocaina do Sul/Epagri

7,3 °C Bom Retiro/Epagri

7,7 °C Curitibanos/UFSC*

7,9 °C Caçador/Epagri

16,4 °C Florianópolis/Epagri

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em Estações padronizadas (Particulares e Governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br