Teto do Ginásio do EEB Manoel Cruz desaba em São Joaquim – Defesa Civil interditou o local

A estrutura do ginásio de esportes do Manoel Cruz, localizado no bairro Jardim Minuano em São Joaquim, foi acometido por um incidente no mês de novembro de 2022, quando o teto cedeu após obras para arrumar danos causados por ventos no local.

A escola informou em suas redes sociais o ocorrido, onde os danos ocorreram durante as obras de melhorias, autorizada, fiscalizada e realizada pela equipe de engenheiros da secretaria de educação do estado.

Segundo a nota, no momento do ocorrido o local já estava interditado. Não havia aula no momento e nem estudantes no local durante o incidente.

Os funcionários estavam devidamente com EPI e ninguém ficou ferido na situação.

Vale salientar que o local é do ESTADO, sendo assim, o mesmo está tomando as devidas providências e apurando os fatos do incidente.

A Defesa Civil Municipal esteve no local, interditando os arredores para que evite mais acidentes. Um laudo está sendo confeccionado e posteriormente será enviado as autoridades competentes.

NOTA: Para que não tenha FAKENEWS, notícias deturpadas e informações falsas, vale lembrar que o local é de responsabilidade do ESTADO, que já tomou todas as precauções sobre o fato.

Com informações: Notiserra