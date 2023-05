Frio volta trazendo uma esplêndida paisagem no Vale do Caminhos da Neve

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, voltou a obter a formação de geada durante as primeiras horas desta terça (09). O frio que transformou as gotículas de orvalho em uma fina camada de gelo foi observado nas áreas de baixadas do gélido vale que obteve o registro de mínima na casa de 2.3ºC pelos dados do INMET/Prefeitura São Joaquim.

Veja o Vídeo:

Uma frente fria passou, proporcionando a queda de temperatura para vários pontos de Santa Catarina e trazendo geada para a região do Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim. Além da paisagem exuberante, em contraste com o nascer do sol, a geada deixou também vestígios nos gramados próximo ao centro da cidade. Essa foi a segunda geada de maio e a de número 20 no ano de 2023.

Veja as imagens:

As mínimas

São Joaquim 0.3ºC / Climaterra

Urupema 2.6ºC / PWS

Bom Jardim 4.3º Epagri

Urubici 6.2º Epagri

Painel 4.6ºC / PWS

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Imagens Mycchel legnaghi / @saojoaquimonline.com.br