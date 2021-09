Comércio de São Joaquim comemora o Dia do Cliente neste 15 de Setembro

O Comércio de São Joaquim, assim como o comércio do restante do Barsil,comemora nesta quarta-feira (15) o especial Dia do Cliente que é visto como uma grande oportunidade para os donos de pequenos negócios e grandes nogócios para estreitar relacionamento com seu público e trabalhar ainda mais para a satisfação de seus clientes promovendo diversas ações diferenciadas como oportunidades de preço, preço baixos, ótimo atendimento sorteios e brindes são as principais estratégias do Câmara de Dirigentes Lojista de São Joaqiiom.

O Sebrae sempre destaca, o cliente é a razão de existir da empresa independentemente de seu porte do setor de atividade política a centralidade no cliente deve ser valorizada em todos os processos do negócio desde a construção de uma marca em um ambiente acolhedor e um atendimento confiável e eficiente.

Além do mais, as lojas de São Joaquim prepararam diversos descontos que vão desde 10% até 50% de deconto, além de mimos, sorteios e diversos stories nas redes sociais mostrando esse comprometimento dos dos lojistas de São Joaquim para com seu cliente. Alguma lojas vão estender a promoção para além do dia do cliente, criando então a semana do cliente.

“Só temos a agradecer por ter os clientes, sem eles o comércio não existiria. As lojas de São Joaquim criaram pmomoções especiasi de 10% até 50% de desconto, além de brinde e sorteios os clientes neste dia especial. O que temos é essa gratidão pelos clientes que compram em São Joaquim, valorizando o comerciantes locais que é fundamental a existência do comercio joaquinense.” Destacou Giovani Oliveira, Presidente da CDL de São Joaquim.