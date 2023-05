Geada em São Joaquim, Vale do Caminhos da Neve em 10 de Maio de 2023

No amanhecer desta quarta-feira feira, ( 10), o Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, amanheceu esbranquiçado, recoberto por uma grossa camada de gelo, voltando a típica paisagem de inverno na Serra Catarinense. A estação oficial do município, inserida nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, obteve o registro no Caminhos da Neve foi de -1.8°C INMET.

Foto: Mycchel Legnaghi – Vale do caminho da Neve -São Joaquim – SC

Além da paisagem exuberante, em contraste com o nascer do sol, a geada deixou também vestígios nos gramados próximo ao centro da cidade. Essa foi a terceira geada de maio e a de número 20 no ano de 2023.

Imagem: Mycchel Legnaghi – Vale do caminho da Neve -São Joaquim – SC

No perímetro urbano de São Joaquim, os carros ficaram recobertos por uma considerável camada de gelo, sendo necessário a utilização de água aquecida, em chaleiras, para remover o gelo do para-brisa.

Imagens Mycchel Legnaghi /@saojoaquimonline.com.br











As mínimas na Serra Catarinense

-4,4 B.Jardim/PWS

-3,1 S.Joaquim/Climaterra

-1,2 Urupema/Epagri

-0,8 Painel/PWS

-0,3 Urubici/Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)