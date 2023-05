Maçã tech: como a tecnologia ajudou Santa Catarina a tornar-se líder no cultivo da fruta

Vermelha, doce, crocante. Quem saboreia uma maçã não imagina o complexo processo produtivo por trás de uma das frutas mais queridinhas do mundo. É necessária quase uma década entre o desenvolvimento de uma muda até uma árvore adulta produzir em larga escala. Do campo até a gôndola do supermercado tem mais um longo caminho a ser percorrido. Todo esse trajeto está cercado de novas tecnologias e inovações que estão mudando a maneira de plantar, colher e processar a fruta.

E isso impacta diretamente o agronegócio catarinense. Santa Catarina não quer mais ter só a melhor maçã do mundo, também busca mais produtividade e rentabilidade. Para isso, os produtores apostam em drones para polinização, tratores controlados por tablets para fertilização e pulverização, irrigação eletrônica, poda mecanizada e sistema para gestão da propriedade.

Na parte de processamento e embalagem da fruta, está nas mãos de poucas pessoas controlar o sistema automatizado que seleciona e embala diariamente toneladas de maçãs. Essas mudanças não fazem parte do futuro da fruticultura, mas sim do presente em empresas e cooperativas catarinenses.

Para o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Marcos Botton, não basta apenas ter a melhor maçã no mundo, é preciso que ela chegue competitiva ao mercado, e o desenvolvimento de novas tecnologias é o caminho para garantir a produtividade e a rentabilidade.

“O setor de maçã é um dos setores de maior tecnologia que temos no Brasil. Não é para amadores, porque a implantação de um pomar tem custo elevado. Todo o setor produtivo precisa estar se reinventando”, destaca.

Confira, até sábado, dia 13 de maio, outras matérias desta reportagem especial que conta como tecnologia ajudou a tornar Santa Catarina líder no cultivo de maça.

Reportagem Gisele Krama

Fotos e Infográficos Gabriela Garcia

Infográficos Sharlene Melanie

Vídeos Caroline Costa

Edição Nanda Gobbi

Fonte: Fapesc