Amanhecer com geada e temperaturas negativas nesta segunda-feira (15) na Serra catarinense; veja as imagens

A semana começa com temperaturas negativas e formação de geada na Serra catarinense. Os campos e a vegetação no Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim (SC), conhecida por atrair turistas que gostam de frio e belas paisagens de inverno, amanheceu nesta segunda-feira (15), coberta por uma considerável Camada de gelo.

Em São Joaquim ocorreu formação de geada em alguns pontos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou uma mínima de -0,1ºC.

Fotos: Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online