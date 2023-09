Frio de -3.6 °C e geada recobrem os campos da Serra Catarinense em pleno setembro

Com praticamente quase todas as árvores floridas em tempos de primavera, uma forte geada culminou no topo da Serra Catarinense na manhã desta sexta (15), deixando todos os campos e automóveis nas ruas recobertos por uma considerável camada de gelo.

No Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim, a temperatura chegou a atingir marcas negativas, resultando em uma paisagem exuberantemente branca, porém danosa para muitas culturas, principalmente para as frutas de caroço que são mais precoces.

Veja o Vídeo:

Além disso, a baixa temperatura chegou a congelar as superfícies de alguns pequenos lagos no Vale do Caminhos da Neve em uma temperatura de -3.6 °C conforme os dados da rede do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET. Realmente frio para os padrões de setembro.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br