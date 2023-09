Bombeiros salvam vida de bebê de 12 meses engasgada na Serra Catarinense; Heróis

Uma bebê de 12 meses foi salva pela equipe do quartel do Corpo de Bombeiros de Correia Pinto, na Serra Catarinense, no início da tarde de quinta-feira (14). Por volta das 12h30, a mãe da criança procurou ajuda dos profissionais devido ao risco de parada cardiorrespiratória.

Segundo relato da equipe, a mãe chegou ao quartel com a bebê nos braços, que estava inconsciente, apresentando cianose e dificuldades respiratórias. A mãe não conseguia explicar a causa do engasgamento, pois a criança não estava se alimentando no momento.

A guarnição de serviço agiu imediatamente, prestando atendimento de emergência e realizando manobras de tapotagem e cuidados para evitar a evolução para uma parada cardiorrespiratória. Ao mesmo tempo, eles conduziram a mãe e a criança para o setor de emergência do Hospital Faustino Riscarolli.

Após aproximadamente cinco minutos de esforços para desobstruir as vias aéreas, a bebê foi com sucesso reanimada e entregue aos médicos de plantão.