Padre passa mal durante missa e é levado às pressas para Hospital em São Joaquim – Comunidade pede orações

A comunidade católica de São Joaquim, na Serra Catarinense, ficou apreensiva depois que o Padre Ivan Rodrigues Goulart teve um súbito mal estar enquanto rezava a missa na tarde deste último sábado (14) na Igreja Matriz da paróquia joaquinense.

Ele foi socorrido pelos fiéis que estava na missa que o levaram para o Hospital em um carro particular. No hospital ele foi medicado e encaminhado para a sua residência. Porém, no dia seguinte, o estado de saúde se agravou e ele foi encaminhado para o hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital com recuperação lenta.

Padre Ivan tem 65 anos e é umas das pessoas mais benquistas da comunidade joaquinense ele reza as missas com grande fervor e dedicação. Um exímio cativador dos bons costumes da sociedade.

Ele passou por um transplante de rins há cerca de 03 anos. A família acredita que uma forte infecção tenha ocasionado a deterioração do estado de saúde do sacerdote. A devota comunidade se une agora em orações e pedidos de bençãos pelo Padre Ivan Rodrigues Goulart