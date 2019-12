Burger Night 2019 trouxe a magia americana durante a formatura do CCAA em São Joaquim.

O CCAA sabe a importância da integração das famílias e dos valores culturais além do ensino do idioma, por isso a ideia do Burger Night, que é uma festividade inspirada nos costumes e cultura americana.

O evento foi realizado na noite desta última sexta-feira (13), no Snow Valley e foi feita a entrega dos certificados aos concluintes do curso de Inglês Maraize Amaral Souza, Pedro Vicentini Denardi, e Tharik Stache.

O CCAA ainda anunciou ainda o resultado da prova do TOEFL. O exame, que tem o objetivo de avaliar o potencial individual de falar e entender o inglês em nível acadêmico e é requerido para a maior parte dos estudantes estrangeiros que tentam ingressar em uma universidade de um país em que inglês é a primeira língua. Além disso, instituições como agências governamentais, empresas e programas de estudo podem exigir o teste. O mesmo comprova a fluência do aluno e muitas vezes é obrigatório em processos seletivos de empresas no Brasil ou de universidades no exterior.

O TOEFL® ITP é uma avaliação, desenvolvida pela ETS, a maior empresa educacional de desenvolvimentos de testes e pesquisa do mundo. O teste se destaca por sua confiabilidade e é utilizado por instituições de ensino como escolas regulares, universidades, e agências governamentais no mundo todo. Atualmente o TOEFL® ITP é utilizado por mais de 2.500 instituições, em 47 países com mais de 600.000 aplicações por ano.

O CCAA-São Joaquim é centro aplicador autorizado TOEFL. Todos os alunos concluintes do CCAA-São Joaquim (2019/2), conseguiram conquistar certificação internacional com altas pontuações, com destaque para a aluna Maria Vitória Martorano Araújo que tirou selo ouro, a mais alta pontuação do exame internacional. Esses resultados são grandiosos e uma honra muito grande para a equipe CCAA.

E para a finalizar a noite, um típico bus americano do Snow Valley levou os alunos até uma grande fogueira onde os alunos se divertiram ao som de boa música, marshmallows e muita alegria. Enfim, uma típica noite americana que vale a pena repetir.

No CCAA é assim: Você entra com a vontade de aprender e sai com a vida cheia de possibilidades pela frente.

