Bocaina do Sul realiza umas das melhores formaturas de sua história

O prodigiosa cidade de Bocaina do Sul, na Serra Catarinense, realizou em 20 de Dezembro de 2019 a formatura das turmas de ensino fundamental da EBM Padre Theodoro Bauschulte sob regência da Professora Vanessa Liz, e também a formatura do Ensino médio da EEB Campos Sales sob regência das Professoras Diully Rafaelli, Tatiani Basquerote e Vanessa Liz assim como a colação de Grau do Ensino Supletivo do NAES.

O evento foi realizado pela escola estadual em parceria com a prefeitura, as solenidades aconteceram no ginásio da cidade, com uma das mais complexas e bem organizadas formaturas já realizadas no município.

Trabalho, empenho e dedicação não faltaram por parte das professoras regentes e de toda a plausível equipe que realizou a formatura de 2019.

Após a colação de Grau, os formandos foram recebidos na sede do salão paroquial para o extraordinário baile de Formatura com direito a uma coreografia especial, a mais diganas das homenagens para a regente Vanessa Liz a animação por conta do DJ Luizão Lima e Banda Primeira Dama.

