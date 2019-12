A Loja Karinho de São Joaquim venceu o concurso de vitrines do Natal 2019 do CDL, levando um cheque no valor de R$ 1.000.

A decoração da Loja Karinho se baseou em um presépio feito de panos e patcworks, e uma magistral e típica taipa de pedra representando os campos de altitude da Serra catarinense. Realmente um belíssimo trabalho realizado pela equipe da Loja Karinho.

Quem levou o segundo lugar foi a Pizzaria Água na Boca.

Em terceiro foi a loja Visual Modas no centro de São Joaquim.