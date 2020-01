Você sabia que há inúmeros tipos de água?

A necessidade de ingestão diária de pelo menos 2 litros de água, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), é bem conhecida da população. Agora, você conhece os inúmeros tipos de água existentes? Como é feita a classificação? Qual é a melhor para a saúde? Esses questionamentos são esclarecidos pelo médico ortopedista e traumatologista Joaquim Reichmann ao destacar que há tipos com mais minerais e outros mais hidratantes.

Esse recurso é indispensável para a manutenção e o desenvolvimento da vida, pois desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo humano. Exemplos disso são: digestão, absorção e transporte de nutrientes; redução da toxicidade no organismo e manter a temperatura do corpo.

De acordo com Reichmann, a água representa aproximadamente 90% do corpo de uma criança, 70% de um adulto e 65% de um idoso. “A maioria das pessoas imagina que todas as águas são iguais, porém há inúmeras classificações diferentes sendo necessário observar algumas características. Entres elas o pH que possui uma escala que vai do 0 ao 14, considerando o valor 7 como neutro, o que estiver abaixo como ácido e acima como alcalino”, explica.

Outra característica é o poder de óxido-redução, ou seja, precisa ser reduzida ao oposto da água oxidada, que gera radicais livres (provocam a aceleração do processo de envelhecimento). Para realizar esse processo, segundo o médico é necessário utilizar ionizadores que a transformarão em água alcalina ionizada, com pH de 8,5% que é benéfica à saúde. “Esses aparelhos têm um custo relativamente alto, pois requerem placas e correntes elétricas para fazer a ionização e o processo de óxido-redução. Porém, com medidas simples é possível produzir água de qualidade razoável para o consumo. Uma dica é acrescentar em um litro de água uma colher de chá de sal do himalaia, que tem em sua construção além do cloro e do sódio mais de 80 minerais”, comentou.

O médico enfatiza que a água também deve ter tensão superficial baixa. A água da torneira tem tensão superficial alta, isso quer dizer que as moléculas de H²O ficam juntas formando uma molécula grande denominada de cluster (aglomerado ou conjunto), que não tem poder de umidificação ou de penetrar dentro das membranas celulares. “Precisamos quebrar esses clusters em moléculas menores e, assim, diminuir essa tensão superficial, o que faz com que essa água seja muito mais hidratante”, destacou.

TIPOS DE ÁGUA

Pela salinidade pode ser classificada em doce (pouca quantidade de cloreto de sódio), salobra (característica intermediária) e salgada (rica em sais dissolvidos).

Entre os tipos de água estão: potável (própria para consumo, não possui cor, odor, micro-organismos patogênicos e apresenta alguns minerais naturais), mineral (são mais enriquecidas em sais minerais e são classificadas conforme sua composição química, fonte e propriedades medicinais), destilada (produzida em laboratório) e deionizada (remoção de íons e utilizada em laboratórios de pesquisa, na indústria farmacêutica, eletrônica e alimentícia).

Ainda há água com gás (recebe artificialmente o acréscimo de dióxido de carbono), rica em oxigênio, purificada (esterilizada e filtrada para remover seus minerais naturais), acídula (contém gás carbônico), magnesiana (predominam os sais de magnésio), alcalina (possui bicarbonato de sódio), carbônica (possui dióxido de carbono), oligomineral (sódio, cloro, alumínio, magnésio, manganês e lítio), radioativa (possui radônio, gás nobre que estimula o metabolismo), sulfurosa (substância à base de enxofre) e ferruginosa (possui ferro).

POR MARCOS A. BEDIN