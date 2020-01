Alimentação saudável e hidratação são aliadas no verão

Calor provoca a falta de apetite e reduz nutrientes indispensáveis para manter o corpo hidratado

O verão é a estação do ano mais esperada pelos brasileiros. Piscina, praia e destinos naturais são comuns nesse período e os cuidados para manter-se hidratado são fundamentais. Além de beber água, a alimentação é importante para repor as substâncias que o corpo perde devido a temperatura elevada, que inibe o apetite e, consequentemente, diminui o consumo de alimentos que possuem nutrientes indispensáveis para uma vida saudável.

A nutricionista do Fort Atacadista de Chapecó, Priscila Raineri Bartolomeu, ressalta que o ideal é alimentar-se de três em três horas e optar por alimentos leves, de fácil digestão, ricos em água como saladas e frutas. Também recomenda consumir peixes e carnes magras, evitar frituras, sódio, excesso de carboidratos e tomar cuidado com o risco de contaminação, optando por ambientes adequados para realizar as refeições e observando o armazenamento correto dos alimentos.

As frutas, as verduras e os legumes ajudam a controlar a alta temperatura do organismo e são fontes de vitaminas, minerais e fibras. As folhas verdes podem ser consumidas a vontade porque possuem poucas calorias e auxiliam no funcionamento do aparelho digestivo. Abacaxi, carambola, coco verde, figo, framboesa, fruta do conde, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia, nectarina, uva, alface, cebolinha, couve, salsa, abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo e tomate são alimentos sazonais dessa estação.

De acordo com Priscila, quando a pessoa ingere alimentos quentes a tendência é aumentar a transpiração. “Temos um nervo que reage ao calor do corpo e produz o suor, que equilibra a temperatura interna, e é constituído de sais mineiras e água. Para repor essas substâncias perdidas na transpiração, devemos ingerir água, sucos naturais e chás gelados sem açúcar”, explica.

MELANCIA

No Oeste catarinense, a melancia é uma excelente alternativa para hidratação, pois é composta de 90% de água e contém vitaminas do complexo B, vitamina C e sais minerais como magnésio, cálcio, potássio e fósforo. Essa fruta é considerada uma das mais completas para o organismo. Além de hidratar o corpo, também aumenta a imunidade, é fonte de energia, tem efeito diurético e previne doenças cardiovasculares, pois impede o entupimento das artérias.

ÁGUA DE COCO

Para as pessoas que optaram por visitar o litoral, a nutricionista indica a água de coco. Essa fruta possui poucas calorias e é rica em vitamina C que ajuda na produção de glóbulos brancos, e citocinas que são responsáveis pela divisão celular, repõe as células mortas e regeneram os tecidos, contribuindo também para o combate de doenças.

CUIDADOS

Frutas, legumes e verduras devem ser bem lavados. “É importante lembrar que as bactérias se proliferam mais no calor. Isso exige cuidado redobrado com a higiene para evitar contaminação”, conclui Priscila.

POR MARCOS A. BEDIN