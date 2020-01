Vai começar o Less Fat Carnaval 2020. Quem vem?

O Less Fat Carnaval é um protocolo de emagrecimento de 30 dias para quem busca melhorar a composição corporal, a saúde, a qualidade de vida, a disposição e sobretudo adquirir hábitos saudáveis.

No Less Fat Carnaval você terá uma novidade. Sim, será possível participar do projeto on line. Isso mesmo, nós vamos encurtar distâncias para juntos buscarmos a sua melhor versão. Portanto, não tem desculpa, só não vai ser mais saudável e feliz quem não quiser.

E olha só o que você terá a sua disposição:

– Consultas de acompanhamento, cardápio personalizado e suplementação;

-Informações sobre nutrição, alimentação e saúde;

– Lives comigo, nutricionista Tatiane Flores, no Instagram;

– Acompanhamento por meio do Whats App.

Importante:

Mesmo que você não pratique atividade física, o protocolo te proporcionará resultados. Não que eu não indique exercícios, mas sei que algumas pessoas, por inúmeros motivos, não se exercitam. Isso não significa que não pode ter hábitos alimentares saudáveis.

E, para te motivar a vir comigo nessa maratona que irá mudar sua vida para melhor, preparamos uma premiação super legal para quem apresentar a melhor evolução em avaliação antes e depois Mas, sobre isso eu te conto depois.

Resultados

No ultimo Protocolo de Verão, os resultados foram incríveis, um dos participantes chegou a perder 8,5kg e juntamente com todos os participantes foram um total de 163,5kg

Você mais saudável, mais disposto, mais feliz, mais você!

Vamos juntos em busca da sua melhor versão?

No Receitas da Tati de hoje trouxe uma deliciosa Omelete Cremosa! 😋

Nutritiva, saborosa e pode acompanhar vários pratos. 🥰

Confira a receita:

– 2 ovos 🥚

– 1/4 de cebola 🧅

– 1/2 dente de alho 🧄

– 70g de cogumelos Paris (pode utilizar shitake ou shimeji ou outros cogumelos) 🍄

– 2 fatias de queijo 🧀

– Temperinho verde 🌱

– Uma pitada de sal rosa 🌶

– Manteiga ghee 🧈

– 1/2 Abacate 🥑

Modo de preparo: 🥣

– Refoga a cebola e o alho

– Fatia os cogumelos, misture no refogado

– Em um recipiente bata os ovos e o queijo picadinho em pedaços pequenos

– Leve ao fogo e misture com o cogumelo e mexa bem por mais ou menos 1 minuto. Desligue e adicione o tempero verde e o sal!

E para acompanhar, corte o abacate em pedaços.

Hmmmm, fica uma delicia! 🤤 Bora fazer? E depois me conta aqui o que achou! 😍

Confira as imagens dos últimos participantes do Protocolo