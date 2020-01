Falece em São Joaquim a Tradicionalista Angelita Camargo

O mundo artístico e cultural de São Joaquim está mais triste hoje, pois faleceu na tarde desta sexta (17), a tradicionalista Angelita Goulart Camargo Góss. Segundo informações ela foi encontrada já sem vida em sua residência, o SAMU chegou a ser acionado, mas já era tarde demais. O corpo foi encaminhado para o IML em Lages e deverá ser liberado somente de madrugada para o velório na Capela Santo Anjo da Guarda.

Angelita Camargo, foi uma obstinada vereadora em São Joaquim entre os anos de 1989 a 1992 apresentando diversos projetos e preposições para a comunidade joaquinense. Foi também soberana da Festa da Maçã e professora de artes no Colégio São José.

Filha do saudoso tradicionalista Gentil Camargo, Angelita herdou todo o romantismo e a adoração do pai pela tradição gaúcha. Participava de rodeios em invernadas artísticas e declamações de poemas. Tinha 53 anos e era fortemente ligada ao laços do gauchismo serrano.

Um dos seus últimos trabalhos foi como Gerente Regional de Turismo na SDR de São Joaquim quando desenvolveu um projeto audacioso de copos de leite coloridos que adornam até hoje muito jardins da cidade. Seu legado, com toda certeza, será lembrado por muitas e muitas gerações.