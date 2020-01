Polícia Militar Ambiental apreende 376 pássaros silvestres que estavam em cativeiro na Serra Catarinense

O 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, unidade que integra o Comando de Policiamento Militar Ambiental da PMSC, através da sua unidade em Lages, apreendeu nesta sexta-feria, (17), o número de 376 pássaros da espécie Canário da terra.

A Polícia Militar Ambiental após receber denuncia anônima, realizou uma investigação preliminar fazendo um levantamento da possível veracidade dos fatos, sendo que após constatar indícios de materialidade do crime, repassou as informações ao Ministério Público do município de Lages informando-os da ocorrência ambiental, o qual solicitou para a justiça do município o mandado de busca e apreensão.

Com o mandado emitido a guarnição PMA deslocou até a residência no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Lages para realizar a apreensão dos animais, ao entrar na residência encontrou 376 pássaros presos em gaiolas, que possivelmente estariam sendo utilizados para rinha, e também constatou se tratar de um local preparado para a guarda ilegal de passeriformes.

Foram apreendidos além dos pássaros, 241 gaiolas, 7 caixas de transporte acústicas, a alguns petrechos. Diante dos fatos os responsáveis irão responder administrativamente e criminalmente.

Imagens e informações guarnições PMA