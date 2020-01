Você conhece a Balança de Bioimpedancia Tetrapolar?

A balança de Bioimpedância Tanita BC-601 é tetrapolar, que funciona com a passagem de uma corrente elétrica, com freqüência de 50KHz, e vai dos membros superiores até os membros inferiores com a finalidade de estimar a quantidade de água e massa livre de gordura.

A bioimpedância deve ser feita com uma balança segmentada, pois assim o resultado vai ser mais preciso. Com os eletrodos da balança posicionados, podemos aferir leituras da composição corporal de cada segmento do corpo. A BIO analisa precisamente as partes do corpo.

Você pode obter os seguintes dados:

· Massa Óssea: Mostra o peso dos ossos

· Massa muscular: Mostra a quantidade de músculo do corpo

· Idade metabólica: Mostra a idade metabólica do corpo

· Gordura visceral: Este índice avalia a quantidade dessa gordura que ficam nos orgão vitais e abdomen.

. Índice de massa corporal

. Necessidade diária de calorias

. Massa hidríca total com uma precisão de 0,1%,

Ela ainda possui:

8 Eletrodos para medição segmentada de braços, tronco e pernas.

Ficou interessado, agende sua avaliação com a Nutri agora

whats 49 998101137 ou vá até a Cia da Saúde São Joaquim

Bolinho de microondas

1 ovo

30 granas de gotas de chocolate 70% ( sem lactose e sem glúten)

1 banana madura

1 colher de sopa bem cheia de farinha de amêndoas

1 dose de whey chocolate (ou 1 colher de sopa de cacau)

calda de chocolate copra ou diluir 1 dose de whey em 3 colheres de água

2 morangos

flocos de arroz ou flocos de proteina Isocrisp Vitafor .

Preparo:

Amasse bem a banana, misture o ovo e mexa. Depois, adicione a dose de whey e a farinha de amêndoas. Por último, as gotas de chocolate Leve ao microondas por 2min e meio.

Depois de pronto, colocar a calda, polvilhar os flocos e cortar os morangos