Homem cego que vivia em situação de extrema miséria recebe apoio da Comunidade e do Poder Público em São Joaquim

Senhor Jack é apelido carinhoso do senhor Adelor Nazato, um modesto homem de 53 anos que aparenta receber mais de 70 anos, devido a sua precária condição de vida. Ele foi encontrado por um morador do Santa Paulina, bairro carente da cidade de São Joaquim, na tarde desta última quarta (29), que ficou incrédulo com a condição que viu do pobre senhor.

A cena que chamou a atenção do morador foi de um velinho triste sentado em frente a sua humilde casa, já bem deteriorada, ao se aproximar notou que o homem estava cego e o relatou que não tinha absolutamente nada dentro de casa.

O morador fez um vídeo e relatou nas redes sociais o drama do Senhor Jack que não tinha comida e quase nada de móveis dentro de casa e para piorar ele estava cego, por causa de uma catarata e não podia mais trabalhar.

Veja o vídeo:

Após se espalhar nas redes o vídeo, muitas pessoas, a comunidade e o Poder Público de São Joaquim através da Assistência Social e Defesa Civil correram para ajudá-lo. A Comunidade criou grupos de whatsapp para receber doações de cobertores, roupas, móveis e mantimentos.

Natural de Taió, no Vale do Itajaí, o senhor perdeu a família e mora há 05 anos em São Joaquim onde conseguiu emprego em pomares de maçã, mas uma catarata o fez com que perdesse a visão e agora ele não pode mais trabalhar até que seja realizada a sua cirurgia, que é agendada pelo SUS, sem trabalho o fez mergulhar em completa miséria, sendo sustentado apenas por vizinhos que o levam marmitas para nutrí-lo.

Na tarde desta quinta (30) a Assistência Social e Defesa Civil de São Joaquim estiveram no local analisando a situação do Senhor Jack e devido a precariedade habitacional foi oferecido uma Pousada, paga pelo Poder Público, para que ele pudesse ficar até que o déficit habitacional dele fosse resolvido.

O Senhor Jack foi encaminhado a uma Pousada e aguarda agora pelo SUS para que sua cirurgia de catarata seja finalmente realizada para que ele novamente a enxergar e trabalhar.

Enquanto isso o a comunidade solidária e o Poder Público trabalham unidos para dar melhores condições e qualidade de vida para o senhor Jack.