Pantanal é habitat de mais de 250 espécies para praticar pesca esportiva

O Pantanal é região famosa internacionalmente para praticar pesca esportiva com mais de 100mil Km² de área alagada

O Pantanal, no Mato Grosso do Sul, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Brasil e do mundo. Patrimônio da Humanidade (UNESCO), a região é um cenário de uma combinação harmoniosa entre água, fauna, flora e gente.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) esse bioma tropical ocupa uma área de aproximadamente 150.355 km2, o que corresponde a 1,76% do território nacional, ocupando 35% da área do Mato Grosso do Sul (25%).

Mesmo sendo localizado quase que totalmente no território brasileiro, ocupa ainda pequenas partes dos países da Bolívia e do Paraguai. Suas áreas úmidas ou alagadas são ambientes altamente diversos que ocupam zonas de transição entre ambientes, com altitudes entre 80 e 120m, bem drenados e ambientes que permanecem sempre alagados.

Por isso, é o lugar perfeito para praticar a pesca esportiva, uma modalidade que pode ser tanto amadora quanto profissional.

O que é a Pesca Esportiva?

Praticar pesca esportiva significa acima de tudo diversão, sua principal diferença das outras categorias. O objetivo não é comer ou vender o peixe fisgado, então a ideia é que os peixes sejam sempre devolvidos à água. Por ter como ideal a preservação do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade, o turismo ecológico também contribui para o crescimento econômico do Brasil sem prejudicar a natureza.

Quais são os equipamentos permitidos na pesca esportiva?

Vara, carretilha, molinete, linha de mão são permitidos na pesca esportiva. Outros equipamentos, como a rede de pesca, são exclusivos da pesca profissional.

Alicates de contenção e iscas diferenciadas são permitidos por lei e o ideal é sempre ter um guia ao lado para indicar as melhores soluções, principalmente para os iniciantes. Em todas as situações, o manuseio do peixe deve ser feito com cuidado.

Técnicas e segredos para a prática da pesca esportiva

Confira algumas dicas para que tudo ocorra nos conformes para manter o peixe vivo são:

Seja rápido e gentil na hora de tirar o peixe para pesar, medir e fotografá-lo;

Use iscas artificiais ou moscas, já que peixes fisgados com essas iscas têm maiores chances de sobrevivência;

Mantenha as mãos molhadas para manusear o peixe fora d’água, já que a mão seca retira o muco que protege o peixe nesse ambiente hostil.

Muitas outras dicas podem ser encontradas para não machucar o peixe ao praticar a pesca esportiva.

Variedade de espécies de peixes no Pantanal

Os peixes do Pantanal são inúmeros e somam aproximadamente 250 espécies, com grande variedade de formas e habitats. Praticar a pesca esportiva se torna uma atividade ainda mais interessante por conta dessa pluralidade, já que os aquáticos apresentam características bastantes distintas umas das outras. Alguns destes peixes têm hábitos noturnos e, durante o dia, praticamente não se movimentam. Já outras espécies têm o habito diurno e de noite não se movimentam. Já outros precisam de menos oxigênio do que a maioria.

Quanto à estrutura do corpo dos peixes, está é bastante diversificada sendo alguns cobertos por escamas, já outros possuem o seu corpo coberto por couro. Outra parte bastante importante dos peixes são as nadadeiras. Estas lhes fornecem propulsão e equilíbrio na água. A maior parte dos peixes, tanto de escamas quanto de couro, possuem nadadeiras pares (peitorais e pélvicas) e ímpares (dorsal, adiposa e caudal).

O próprio site do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul oferece informações sobre as espécies de peixes mais comuns encontradas no Pantanal, como o Curimbatá, Jurupoca, Piraputanga, Barbado e Bagre.



Preparação para o Passeio

Sempre procure uma agência de turismo de confiança no Pantanal e Bonito, para conhecer os melhores e mais seguros lugares para praticar a pesca esportiva. Conhecer o local com propriedade e os equipamentos ideais é essencial para que a experiência seja inesquecível.

Desta forma, várias amizades serão conquistadas, além de muitas aventuras e histórias que ficarão na memória por toda uma vida. Todo esse conjunto de fatores é o que transforma a pesca esportiva em uma paixão que conquista cada vez mais o coração dos turistas.