Seca torna crítico o abastecimento de água em São Joaquim – Não desperdice!

A Cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense ainda está passando por um grave problema de estiagem e seca que torna crítico o abastecimento de água, caso a população não comece a utilizar a água com um uso consciente.

Na semana passada o Rio Antonina secou e a única fonte de abastecimento do reservatório da CASAN é uma lago situado a cerca de 2,5km dos motores de captação. A CASAN também tentou fazer a perfuração de um poço artesiano ao lado da Captação, mas não encontrou aguá, mesmo após ter perfurado cerca de 300m.

Com as chuvas de segunda e terça-feira o manancial conseguiu um certo respiro, mas agora volta a ficar em nível crítico e não há previsão de mais chuvas torrenciais para que a situação do manancial volte a se normalizar.

A população de São Joaquim, tem agora, que fazer o uso consciente da água, principalmente no momento em que será mais preciso devido as normas de prevenção ao Coronavírus relatadas pelo órgãos de Saúde.

As mãos tem que serem lavadas constantemente, muita higiene pessoal o que pode ocasionar num gasto maior ainda de água. Por isso não é recomendável o desperdício como lavar as calçadas e o carro. Pois é um momento crucial e praticamente inédita na história de São Joaquim…

Veja o vídeo: