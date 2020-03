Serviços do Consórcio de Saúde são cancelados devido ao Coronavírus

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures suspende a partir desta quarta-feira (18), todos os serviços com medida de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19). A decisão foi tomada após reunião extraordinária dos prefeitos na manhã desta terça-feira (17), na sede da entidade e confirmação junto ao Gabinete Emergencial de Prevenção e Acompanhamento ao Coronavírus da prefeitura de Lages, que reúne diversas entidades com atuação regional.

“Conversamos com médicos, entidades de saúde e hospitais e entendemos que precisamos ser proativos neste momento. A orientação é que a população se resguarde em casa e evite participar de mobilizações em grupos, onde possa haver o contágio do coronavirus”, explicou a diretora executiva do Consorcio de Saúde, Beatriz Montemezzo. Segundo ela, exames, consultas eletivas e transporte de pacientes estão cancelados até final desse mês.

Na reunião a tarde do Gabinete Emergencial de Prevenção e Acompanhamento ao Coronavírus, foi informado que também as cirurgias eletivas do Hospital Tereza Ramos estão canceladas. O que explicou Beatriz Montemezzo é que o transporte de pacientes em grupos, dentro de Vans ou Ônibus pode propagar a disseminação do coronavirus. Por dia, mais de 500 pessoas usam os serviços do Consórcio de Saúde da Amures.

A equipe do Consórcio de Saúde fará o monitoramento da evolução do coronavirus e no início de abril emitirá um comunicado geral sobre a retomada ou não dos serviços. Os secretários municipais de Saúde dos 26 municípios vinculados ao consórcio estão sendo informados da decisão que passa a valer a partir desta quarta-feira.

Oneris Lopes