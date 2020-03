Padre muda a rotina para se adaptar a pandemia celebrando a missa pelo facebook em São Joaquim

O Pároco Victor da paróquia de São Joaquim informa que todas as celebrações presenciais estão canceladas (missas de dia de semana, missas dominicais, novenas, confissões,catequese e demais encontros de evangelização). Esta decisão é em cumprimento às determinações da Arquidiocese e como medida de PREVENÇÃO e CONSCIENTIZAÇÃO ao COVID-19 (Coronavírus).

Orientamos que os fiéis acompanhem as celebrações pelas redes sociais através do Facebook.

E nesta sexta feira haverá Santa Missa as 19:30h, de portas fechadas, transmitida diretamente pelo Facebook pelo padre Victor juntamente com o seminarista Pablo, irão transmitir pela página no Facebook.

“A gente tá aqui vivendo um tempo de quarentena bem intenso pra tentar conter a proliferação do vírus, e as medidas do governo têm sido bem rigorosas. A igreja tem tentado colaborar o máximo com isso”.

Transmitir a celebração eucarística pelo Facebook, onde a população os fieis podem participar, comentar, com o objetivo de “enfrentar esse tempo de grande solidão e juntos mesmo que não fisicamente venceremos com a fé e a esperança”