Bom Jardim da Serra tem um caso suspeito de Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim da Serra informou, na tarde desta sexta-feira (20) ,que tem um caso suspeito no município e que esta pessoa já foi imediatente colocada em isolamento. As autoridades de Bom Jardim da Serra também informaram que foi colocada em quarentena outras pessoas que não apresentam nenhum sintomas, mas que mantiveram contato com a pessoa suspeita.

De acordo com as informações levantadas, o suspeito seria uma pessoa que veio do Estado Maranhão em busca de trabalho agrícola em Bom Jardim da Serra.

Esse trabalhador já foi colocado em isolamento e está sendo tratado pela equipe de Saúde de Bom Jardim da Serra da forma exata como exige os protocolos internacionais. Informou o Prefeito de Bom Jardim da Serra Serginho Oliveira.