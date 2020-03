Polícia Militar atualiza a população do que pode abrir e o que fica fechado em Santa Catarina

A Polícia Militar de Santa catarina atualizou, recentemente a lista do que pode abrir e o que permanece fechado em relação ao mais novo Decreto do Governador que prorroga por mais 07 dias o isolamento social no estado em enfrentamento ao Coronavírus.

LISTA DE ATIVIDADES

Agropecuárias – ABERTAS. A PM aponta o setor como extensão de atividades industriais diversas.

Bloqueio de ruas e rodovias – PROIBIDO. É indicado que o tráfego de pessoas e veículos não poderão ser objeto de restrições (em especial os de atividades essenciais: transporte de água; gêneros alimentícios; e de pacientes etc.).

Clínica de Fisioterapia – FECHADAS.

Clínicas Médicas – ABERTAS (serviço essencial)

Clínicas Odontológicas – FECHADAS, exceto para urgências.

Construção Civil – FECHADAS todas as obras.

Conveniência em Posto de Combustível – ABERTAS, com consumo fora do estabelecimento, segundo a nota da PM.

Correios – FECHADOS, sendo mantidos apenas os serviços administrativos e centros de distribuição.

Delivery (comida e entregas variadas) – ABERTOS.

Feiras Livres – ABERTAS. A venda de alimentos é atividade essencial. A recomendação da PM é evitar aglomerações.

Igrejas – ABERTAS, sem a realização de cultos ou reunião de pessoas.

Indústrias – ABERTAS. Conforme o relato na nota de atualização da PM, as atividades industriais do Estado não devem ser paralisadas. Mas é lembrado que as indústrias podem manter a operação desde que reduzam ao menos 50% do número de trabalhadores por turno de trabalho. As exceções são agroindústrias, indústrias de alimentos e indústrias de insumos de saúde, que não precisarão ter redução do número de trabalhadores. (Portaria GAB/SES nº 189 de 22/03/2020).

Lojas Comerciais – FECHADAS.

Oficinas Mecânicas – FECHADAS, exceto as que prestam serviço para órgãos essenciais.

Táxis e motoristas de aplicativos – ABERTOS.

ATUALIZAÇÃO:

Restaurantes, Oficinas e Borracharias às margens de rodovias – ABERTAS, Está permitido a abertura de restaurantes, oficinas e borracharias localizadas às margens das rodovias estaduais . (As refeições poderão ser oferecidas exclusivamente para profissionais de serviços considerados essenciais, como os transportadores de carga, responsáveis pelo abastecimento e transbordo de insumos da saúde. Os restaurantes não podem estar abertos para acesso do público e Oficinas de reparação de veículos de emergência, de carga, de transporte de mais de 8 (oito) passageiros e de viaturas;)

Resumão:

Podem abrir

Farmácias

Supermercados

Unidades de saúde

Postos de combustível

Funerárias

Distribuidoras de água e gás

Distribuidoras de energia elétrica

Clínicas veterinárias de emergência

Serviços de telecomunicações

Órgãos de imprensa

Segurança privada

Coleta de lixo

Devem fechar