Serra Catarinense está há 04 dias sem registro de acidentes de trânsito

Polícia Militar Rodoviária da Região Serrana está há 04 quatro dias sem registros de acidentes de trânsito.

O último acidente foi registrado na SC 114, KM 176,150 no dia 20/03/2020 às 21:50h nas proximidades de Otacílio Costa. Em março de 2019 até a presente data registramos 09 acidentes de trânsito, sendo que em janeiro e fevereiro de 2020 tivemos um total de 45 acidentes de trânsito nas rodovias estaduais da região serrana.



O fluxo de veículo está aproximadamente 70% a menos do que em dias normais. As rodovias continuarão com restrições apenas para transporte coletivo, os quais estão sendo devidamente fiscalizados pela Polícia Militar Rodoviária.

Com informações da Polícia Rodoviária Militar